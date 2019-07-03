2019-07-03T19:16:49+03:00
Общество

Лучшим инспектором ДПС стал череповчанин Максим Ерегин

Ключи от нового служебного автомобиля он получил в День госавтоинспекции
Иван Чухнин
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Вологде в День госавтоинспекции наградили лучших инспекторов ДПС региона.

Конкурса мастерства прошел среди сотрудников ГИБДД , в структуре которой более 1100 сотрудников, из них более половины служат в подразделениях ДПС.

Конкурс "Лучший по профессии" стартовал весной 2019 года.

В финале конкурса на звание лучший инспектор ДПС участвовали 32 победителя районных этапов. Они состязались в физической, огневой, специальной и медицинской подготовке, навыкам владения боевыми приемами, регулирования дорожного движения и скоростного маневрирования на патрульном автомобиле.

В итоге лучшим стал инспектор отдельной роты ДПС отдела ГИБДД по городу Череповцу Максим Ерегин. В качестве награды автоинспектор получил ключи от нового служебного автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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