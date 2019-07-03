35-летний мужчина обманул суд и попал на скамью подсудимых

СЕГОДНЯ 16:56 2019-07-03T17:14:04+03:00

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В Череповце 35-летний папа сфальсифицировал доказательства в суд.

Речь шла о гражданском деле - судьи должны были определить, где жить несовершеннолетней дочери.

Сейчас 35-летний мужчина пойдет под суд по уголовному делу - фальсификация доказательств по гражданскому делу.

По версии следствия, мужчина, возражал против требований бывшей супруги о том, чтобы девочка жила с ней и общалась с отцом в установленное время.

Поэтому суд потребовал у мужчины копии трудовой книжки, трудового договора, справки формы 2-НДФЛ.

Понимая, что эти документы будут ключевыми для решения, мужчина обратился за помощью к своему знакомому – владельцу череповецкой фирмы. Тот, не зная для чего, оформил для него договор оказания услуг на выполнение

строительно-монтажных работ, а также справку о доходах формы 2-НДФЛ, в

соответствии с которой доход череповчанина за 2018 год составил 223 тыс.

рублей.

Документы были предоставлены в суд, который, опираясь на них,

место жительства несовершеннолетней дочери определено с отцом.

Как выяснилось, в действительности, мужчина не работает, официально не

трудоустроен, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответствености.

По одной из версий, мужчина надеялся, что супруга

вернется к нему, если дочь останется с ним.

Сейчас следствием ведется расследование уголовного дела, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU