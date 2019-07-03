В Вологде поменялись директора в двух школах

СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-03T15:39:11+03:00

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В Вологде названы имена новых директоров в двух учебных учреждениях. Руководство поменялось в № 37 школе и лицее № 32. Причем в лицее директора поменяли второй раз за год. Отныне им руководит Ольга Воронина, которая пришла с поста директора школы № 37.

Ирина Курбеева возглавляла лицей с сентября 2018 года. До нее директором лицея была Елена Беляева.

А должность директора школы № 37 займет Ольга Юманова, перешедшая в средннюю школу из системы профобразования - она трудилась заместителем директора Вологодского аграрно-экономического колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU