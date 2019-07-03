В Череповце спасатели вытащили ребенка из металлической ловушки

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-03T15:27:30+03:00

Девочка и ее мама отделались испугом

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ЧП случилось 3 июля вечером у школы №15 в Череповце.

Возле школы без родителей гуляли дети, которые решили пролезть через металлический забор.

Девочка, которой всего 4 года, просунула голову между прутьями и не смогла вытащить ее обратно. Друзья позвали ее маму, а та- спасателей.

Как сообщает директор спасательной службы Дмитрий Санакоев, их попросила помочь мама девочки. Ребенка высвободили из ловушки, раздвинув прутья с помощью гидравлического инструмента. Медицинская помощь девочке не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU