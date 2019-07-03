В Череповце спасатели вытащили ребенка из металлической ловушки
Девочка и ее мама отделались испугом
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ЧП случилось 3 июля вечером у школы №15 в Череповце.
Возле школы без родителей гуляли дети, которые решили пролезть через металлический забор.
Девочка, которой всего 4 года, просунула голову между прутьями и не смогла вытащить ее обратно. Друзья позвали ее маму, а та- спасателей.
Как сообщает директор спасательной службы Дмитрий Санакоев, их попросила помочь мама девочки. Ребенка высвободили из ловушки, раздвинув прутья с помощью гидравлического инструмента. Медицинская помощь девочке не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU