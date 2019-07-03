В Вологодской области определены сроки сбора грибов и ягод

СЕГОДНЯ 15:12 2019-07-03T15:14:16+03:00

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В Вологодской области определили сроки сбора ягод и грибов Как сообщает департамент лесного комплекса Вологодской области, сезон сбора для собственных нужд в регионе с 5 июля по 15 октября.

При этом запрещается рубка ветвей, деревьев и кустарников.

Кроме того, при сборе грибов нельзя вырывать плоды с грибницей, переворачивать мох и лесную подстилку. Запрещено сбивать старые грибы, они должны выбросить споры.

Вместе с этим не стоит забывать и о собственной безопасности. Вологжан просят сообщать родственникам и знакомым, куда примерно они отправились, а также брать с собой мобильные телефоны и другие средства связи.

Сбор разрешен на всех лесных участках, сообщает департамент лесного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU