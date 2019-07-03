2019-07-03T14:42:49+03:00
Политика

Олега Кувшинникова зарегистрировали кандидатом в губернаторы

3 июля он принес документы в местную избирательную комиссию
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Олег Кувшинников зарегистрирован кандидатом в губернаторы.

Утром 3 июля Олег Кувшинников сдал в региональную избирательную комиссию пакет документов. И был зарегистрирован как кандидат на должность губернатора Вологодской области.

Напомним, кандидатуру действующего губернатора выдвинула партия "Единая Россия" 29 июня. За такое решение проголосовало 120 человек из 128.

Выборы в Вологодской области состоятся 8 сентября 2019 года.

Секретарь областной избирательной комиссии Денис Осипов прокомментировал, что на данный момент Олег Кувшинников юридически считается кандидатом в губернаторы Вологодской области на выборах 8 сентября 2019 года..

Всего на данный момент известно о восьми претендентах на высокий пост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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