Молодая пара разбились на иномарке, врезавшись в световую опору
В Череповце в ночь на 3 июля на проспекте Победы возле дома №85 иномарка врезалась в столб.
По сообщению единой дежурно-диспетчерская службы, авария случилась в 00:20.
За рулем легковушки «Шкода Октавия» находился 24-летний молодой человек, он не справился с управлением.
В результате травмы получил и водитель, и его 21-летняя спутница.
Медики диагностировали у молодого человека закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб левой голени. Он был госпитализирован в медсанчасть «Северсталь».
У девушки кроме закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга, многочисленных ушибов и ссадин, перелом шейного отдела позвоночника. Ее госпитализировали в областную больницу № 2.
ИСТОЧНИК KP.RU