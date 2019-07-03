Молодая пара разбились на иномарке, врезавшись в световую опору

СЕГОДНЯ 13:25 2019-07-03T13:25:10+03:00

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В Череповце в ночь на 3 июля на проспекте Победы возле дома №85 иномарка врезалась в столб.

По сообщению единой дежурно-диспетчерская службы, авария случилась в 00:20.

За рулем легковушки «Шкода Октавия» находился 24-летний молодой человек, он не справился с управлением.

В результате травмы получил и водитель, и его 21-летняя спутница.

Медики диагностировали у молодого человека закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб левой голени. Он был госпитализирован в медсанчасть «Северсталь».

У девушки кроме закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга, многочисленных ушибов и ссадин, перелом шейного отдела позвоночника. Ее госпитализировали в областную больницу № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU