В Вологде руководитель детского сада угодила на скамью подсудимых

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-03T13:17:14+03:00

Женщина могла ударить ребенка за то, что девочка не ела

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В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя частных детских садов.

По мнению следователей, там оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности малолетних детей.

Его руководитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.238 УК РФ (2 эпизода - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего иным лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

22 января этого к следователям обратилась вологжанка, которая сообщила, что накануне забрала из садика своего 1,5-годовалого сына. Он пожаловался на боль в руке. Врачи обнаружили перелом. Но о травме ребенка никто из персонала ей не сообщал.

По мнению экспертов, ребенку причинен закрытый перелом правого предплечья, повлекший вред здоровью средней тяжести.

Ребенок посещал частное дошкольное учреждение по устной договоренности за плату. По мнению следователей, травмирование ребенка стало следствием ненадлежащего исполнения 47-летней обвиняемой взятых на себя обязанностей по присмотру и уходу за ребенком, оставившей его безприсмотра и не оказавшей должного внимания и заботы малолетнему воспитаннику. Между тем именно она несла ответственность за его жизнь, здоровье и безопасность.

К тому моменту вологодские следователи уже расследовали другое уголовное дело по данному частному детскому саду.

Осенью 2018 года другой оставленный без присмотра малолетний воспитанник детского сада взобрался на подоконник и вместе с противомоскитной сеткой выпал из окна. Мальчик в возрасте 1 год 10 месяцев некоторое время находился на улице, пока не был обнаружен прохожими и не был передан обратно в детсад.

После этого деятельность детского сада была прекращена, но обвиняемая возобновила его работу в 2019 году под другим названием.

Есть доказательства, что руководитель детского сада допускала пренебрежительное, грубое обращение с детьми, применяла негуманные и жестокие методы воспитания. Например, в 2018 году, грубо нецензурно ругаясь, она бросила на пол мальчика, обмочившего мебель, а в другом случае ударила по лицу девочку, отказывавшуюся от приема пищи.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU