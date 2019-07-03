2019-07-03T11:51:00+03:00
Общество

В Бабаевском районе полиция поймала черного лесоруба

Он вырубил 14 соток леса
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бабаевском районе "черный лесоруб" выбрубил 14 соток леса. Начальник Бабаевского территориального отдела государственного лесничества сообщил в полицию о том, что примерно в 30 км от райцентра в лесу обнаружен участок с вырубленными деревьями. При этом разрешительные документы на заготовку древесины в данном квартале не выдавались. Было установленно, что на площади 14 сотках вырублены деревья хвойных и лиственных пород - всего около 13,5 кубических метров.

Полицейские сумели установить личность подозреваемого. Им оказался житель Бабаевского района 1971 г.р.

Мужчина сообщил, что является работником одной из лесозаготовительных бригад. Деревья он вырубил, чтобы укрепить лесную дорогу к делянке, на которой работал.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений).

мужчине грозит до 4 лет колонии со штрафом в размере до 300 тысяч рублей.

Мужчина поспешил возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Однако его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Горе-рыбакам из Суды грозит штраф в 1 миллион рублей
Под страхом штрафа работодателей заставляют сообщать о вакансиях
Череповецкая вдова нигерийского принца вновь приехала к Андрею Малахову
В Вологодской области потонуло 15 человек
Начальник почтового отделения на Вологодчине присвоила деньги 6-летнего ребенка
Парад невест состоится 8 июля на Кремлевской площади
Еще почти полторы тысячи детей получили места в детском саду
Неадекватного водителя выловили бойцы Росгвардии в Череповце
В Вологде закрыт проезд около драмтеатра
Возле канала, где потонула вологодская студентка, появился предупреждающий знак
В каждом районе Вологодчины появится по одной новой автолавке
В Вологде на улице Пролетарской меняют трубу водовода
В Вологде пройдет всероссийский фест по спасению исторических домов
В Вологде завершается ремонт улицы Гагарина
В Вологде проходит всероссийский театральный форум
15 уголовных дел завели в Вологодской области после операции "Нерест"
Вологжане борются за экологию мемами
В Заягорбском районе Череповца две недели не будет горячей воды
Череповчанка объявлена в розыск - скрылась вместе с четырьмя детьми
В Череповце сорван контракт по нанесению дорожной разметки
В Вологде осудили любовников, избивших родного младенца и двухлетку
Семья вологжан погибла в Архангельской области
В Череповце на "зебре" иномарка сбила велосипедистку
В Череповецком районе задержан еще один лесничий-взяточник