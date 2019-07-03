В Бабаевском районе полиция поймала черного лесоруба

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-03T11:51:00+03:00

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Бабаевском районе "черный лесоруб" выбрубил 14 соток леса. Начальник Бабаевского территориального отдела государственного лесничества сообщил в полицию о том, что примерно в 30 км от райцентра в лесу обнаружен участок с вырубленными деревьями. При этом разрешительные документы на заготовку древесины в данном квартале не выдавались. Было установленно, что на площади 14 сотках вырублены деревья хвойных и лиственных пород - всего около 13,5 кубических метров.

Полицейские сумели установить личность подозреваемого. Им оказался житель Бабаевского района 1971 г.р.

Мужчина сообщил, что является работником одной из лесозаготовительных бригад. Деревья он вырубил, чтобы укрепить лесную дорогу к делянке, на которой работал.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений).

мужчине грозит до 4 лет колонии со штрафом в размере до 300 тысяч рублей.

Мужчина поспешил возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Однако его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU