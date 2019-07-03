2019-07-03T11:44:20+03:00
Общество

Горе-рыбакам из Суды грозит штраф в 1 миллион рублей

Они ставили сеть во время нереста
Иван Чухнин
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В Череповецком районе перед судом предстанут браконьеры. В майские праздники пара из поселка Суда отправилась на рыбалку на весельной лодке. Они установили в местной реке 30-метровую сеть.

Мужчина 1968г.р. и женщина 1976 г.р. знали, что идет нерест. Территория относится к Рыбинскому водохранилищу, где в период с 15 апреля по 1 июня действует запрет на вылов рыбы.

В реке Суде в это время идет на нерест щука, синец, судак, язь, плотва, окунь, сом, налим, карась и чехонь.

Ловля сетями может нанести огромный ущерб - рыба движется косяками. Сообщение о браконьерах от местного жителя поступило в полицию.

Так что на берегу горе-рыбаков встретили сотрудники полиции. Они потребовали снять сеть, а затем лодку и сеть изъяли.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Санкцией данной части статьи предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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