Под страхом штрафа работодателей заставляют сообщать о вакансиях
Новая норма действует с 1 июля
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Власти грозят штрафом всем тем работодателям, которые не сообщают о вакансиях в Центр занятости.
Такое нововведение, которое начало действовать на территории Вологодской области с 1 июля 2019 года, должно улучшить обстановку на рынке труда.
Отныне все работодатели обязаны предоставлять список вакантных рабочих мест в центр занятости населения до 10-го числа каждого месяца.
Если данное обязательство будет игнорироваться работодателем, то предприятие будет предупреждено, а следом - оштрафовано.
Полная версия: http://vologda-poisk.ru/news/zakon/v-vologde-nachnut-shtrafovat-rabotodateley-molchunov
ИСТОЧНИК KP.RU