2019-07-03T09:05:37+03:00
Общество

Под страхом штрафа работодателей заставляют сообщать о вакансиях

Новая норма действует с 1 июля
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Власти грозят штрафом всем тем работодателям, которые не сообщают о вакансиях в Центр занятости.

Такое нововведение, которое начало действовать на территории Вологодской области с 1 июля 2019 года, должно улучшить обстановку на рынке труда.

Отныне все работодатели обязаны предоставлять список вакантных рабочих мест в центр занятости населения до 10-го числа каждого месяца.

Если данное обязательство будет игнорироваться работодателем, то предприятие будет предупреждено, а следом - оштрафовано.

Полная версия: http://vologda-poisk.ru/news/zakon/v-vologde-nachnut-shtrafovat-rabotodateley-molchunov

ИСТОЧНИК KP.RU

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