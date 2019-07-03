Череповецкая вдова нигерийского принца вновь приехала к Андрею Малахову
Череповчанка Наталья Веденина, вдова нигерийского принца, вновь стала участницей программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Она рассказала о новой любви, найденной по интернету.
Ее избранником стал 28 – летний полицейский из Ганы.
Она, как и ранее к Габриэлю, слетала к возлюбленному. Родственники полицейского были против брака с русской женщиной.
Но она побывала там и и з аэропорта приехала прямо к Малахову.
В однокомнатной квартире в Новых Углах от законного брака с нигерийским принцем, который был моложе женщина на 19 лет, ждут двое сыновей.
Их отец Габриэль скончался в ночном клубе Череповца от остановки сердца.
города. О
ИСТОЧНИК KP.RU