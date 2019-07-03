Череповецкая вдова нигерийского принца вновь приехала к Андрею Малахову

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-03T08:59:21+03:00

Она только что вернулась от нового возлюбленного - темнокожего из Ганы

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Череповчанка Наталья Веденина, вдова нигерийского принца, вновь стала участницей программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Она рассказала о новой любви, найденной по интернету.

Ее избранником стал 28 – летний полицейский из Ганы.

Она, как и ранее к Габриэлю, слетала к возлюбленному. Родственники полицейского были против брака с русской женщиной.

Но она побывала там и и з аэропорта приехала прямо к Малахову.

В однокомнатной квартире в Новых Углах от законного брака с нигерийским принцем, который был моложе женщина на 19 лет, ждут двое сыновей.

Их отец Габриэль скончался в ночном клубе Череповца от остановки сердца.

города. О

ИСТОЧНИК KP.RU