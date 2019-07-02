В Вологодской области потонуло 15 человек

СЕГОДНЯ 18:51 2019-07-02T19:07:00+03:00

С начала года в регионе случилось 23 происшествия на воде

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По словам начальника Центра ГИМС Алексея Воробьева, только за июнь 2019 года произошло 12 ЧП на водоемах Вологодской области, пять человек удалось спасти, а 9 человек погибло.

Тело одного из утонувших, это 34 летний мужчина 8 июня купался на Лисицинском карьере и погиб, до сих пор не могут найти.

Всего же с начала 2019 года зафиксировано 23 происшествия на воде, погибли 15 человек.

Как сообщала "Комсомолка", трое вологжане погибли в Карелии: жители Верховажского района поехали на рыбалку, где вышли на озеро при большой волне. Лодка перевернулась. Лишь одного из рыбаков нашли живым на одном из островов водоема.

Еще одна трагедия потрясла Вологду и Вельск: спасая детей потонула студентка ВоГУ Елизавета Дружинина. Она собиралась стать журналисткой.

И еще об одном ЧП писала "Комсомолка". Трагедия едва не случилась в Белозерском районе. Лодка, в которой сидели журналисты, в нескольких десятках метрах от берега вдруг дала течь. Судно накренилось и встало почти вертикально. Ребята в шоковом состоянии держались на поверхности, стараясь удержать тяжелое телевизионное оборудование.

Но затем встал вопрос о сохранении жизни. Чудом все, включая девушку, выбрались на берег, хотя дорогостоящая аппаратура 4 ведущих каналов региона была утоплена.

Несмотря на счастливый конец, все могло бы закончится трагедией: все журналисты были без спасательных жилетов, а вода была ледяная.

"Все ужасы пережитого им по-настоящему предстоит осознать гораздо позже. А вот мы никак не хотим верить, что жизнь скоротечна, - над этим вопросом нам нужно задуматься уже сейчас..." - написал один из журналистов того самого пресс-тура. К слову, участие в нем принимал заместитель губернатора области.

Главной причиной гибели людей спасатели называют купание в необорудованных местах, купание в нетрезвом виде и недосмотр взрослых.

Напомним, в регионе отсутствует программа создания официальных пляжей. Люди вынуждены купаться в незнакомых местах. Всего на 28 районов лишь 20 оборудованных для купания мест, 6 из них- в Череповце.

Особено страдают жители областной столицы: в течение многих лет в реке Вологде не рекомендуют купаться из-за загрязненности воды.

ИСТОЧНИК KP.RU