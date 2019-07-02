Начальник почтового отделения на Вологодчине присвоила деньги 6-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-02T15:36:44+03:00

Она подделала подписи и забрала себе перерасчет

Изменить размер текста: A A

В Бабушкинском районе под суд пойдет бывший начальник одного из отделений почтовой связи.

По версии следствия, женщина осенью 2018 года присвоила 77 тысяч рублей, при этом сфальсифицировала факт выдачи, подделав подпись.

Денежные средства предназначались матери 6-летнего ребенка - это был перерасчет страховой пенсии по случаю потери кормильца. Ребенок потерял отца в 2015 году.

В результате женщина получила лишь ежемесячную выплату для ребенка, а суммы перерасчета обвиняемая утаивала и деньги брала себе.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU