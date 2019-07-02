Парад невест состоится 8 июля на Кремлевской площади
Парад невест пройдет в Вологде 8 июля - в День семьи, любви и верности.
Главными героями праздника станут семьи, которые прожили в браке более 25 лет, а также многодетные родители.
Среди героев будет Владимир Васильевич и Вера Дмитриевна Сафоновы, которые вместе уже 66 лет.
Семьи будут награждены медалью «За любовь и верность», учрежденную организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации, а также пять семей будут награждены «Медалью материнства» III степени - они воспитывают пять и более детей.
Традиционный Парад невест пройдет при участии всех желающих вологжанок.
- При этом неважно, когда они вступили в счастливый брак - совсем недавно или 20 лет назад. Просто должен быть обязательный атрибут - свадебное платье. А в завершение вологжанки бросят букеты зрителям - на счастье.
- рассказала заместитель начальника Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды Юлия Матвеева.
У парада будет своя репетиция - поэтому ннеобходимо зарегистрироваться в сети интернет. В рамках праздника - показ коллекций одежды и концерт. «Синяя птица» Владимир Преображенский, ВИА «Песняры» Михаил Долотов, ВИА «Поющие сердца» Игорь Офицеров, ВИА «Цветы» Николай Кольцов, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.
ИСТОЧНИК KP.RU