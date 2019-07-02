2019-07-02T13:37:36+03:00
Общество

Еще почти полторы тысячи детей получили места в детском саду

Весной было распределено 6,5 тысяч путевок
Иван Чухнин
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Дополнительно более 1400 детей получили путевки в детские сады Вологды в 2019 году. Процедура дополнительного комплектования групп прошла 1 июля в Управлении образования Вологды. Напомним, ранее, на основном этапе комплектования групп в детских садах, который прошел в апреле, направления получили около 6,5 тысячи детей.

1 июля были распределены места, оставшиеся невостребованными или освободившиеся после первой волны зачислений.

Процес был максимально автоматизирован : использовалась программа «Электронный детский сад» ГИС «Образование».

Как пояснила начальник Управления образования Вологды Ирина Гуляева, было зачислено 1440 человек. Из них 381 ребенок до 3 лет, 1059 - старше трех лет.

Также были дети, которых переводили по обмену из одного учреждения в другое, для них более удобное, всего 138 человек.

Все списки были опубликованы на официальном сайте Администрации города.

Те, кто подавал заявление через портал Госуслуг, могут увидеть ответ прямо на сайте.

Теперь у родителей, получивших путевки в детские сады, есть 30 дней, чтобы принести в образовательное учреждение необходимые документы.

Как показывает практика, процесс доукомплектования происходит порядка 15 раз в год. Направления в детские сады продолжат выдавать по мере появления мест.

Со всеми вопросами, касающимися зачисления в детские сады, можно зобращаться по телефону горячей линии Управления образования Вологды: 72-45-14.

Он работает с 8:00 до 17:00 в будние дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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