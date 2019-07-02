Неадекватного водителя выловили бойцы Росгвардии в Череповце

СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-02T13:17:25+03:00

Он уже на раз был оштрафован, но вновь и вновь садится за руль

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В Череповце мужчина нарушил сразу несколько правил дорожного движения.

Создавая аварийные ситуации, он мчался по Шекснинскому проспекту.

Дежуривший 1 июня в 2:30 ночи наряд Росгвардии обратил внимание на иномарку. Автомобиль «Рено Флюенс» то выезжал на встречку, то мчался на красный сигнал светофора на перекрестке.

К счастью, движение было не столь оживленное, и ДТП не произошло.

Когда иномарка была остановлена, оказалось, что у водителя несвязная речь и от него исходит запах алкоголя.

Нарушителем оказался 59-летний ранее судимый местный житель. Он уже не раз попадал на штрафы за нарушение ПДД, но снова и снова садился за руль.

Росгвардейцы вызвали наряд ГИБДД, чтобы те провели освидетельствование на состояние опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU