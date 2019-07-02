Неадекватного водителя выловили бойцы Росгвардии в Череповце
В Череповце мужчина нарушил сразу несколько правил дорожного движения.
Создавая аварийные ситуации, он мчался по Шекснинскому проспекту.
Дежуривший 1 июня в 2:30 ночи наряд Росгвардии обратил внимание на иномарку. Автомобиль «Рено Флюенс» то выезжал на встречку, то мчался на красный сигнал светофора на перекрестке.
К счастью, движение было не столь оживленное, и ДТП не произошло.
Когда иномарка была остановлена, оказалось, что у водителя несвязная речь и от него исходит запах алкоголя.
Нарушителем оказался 59-летний ранее судимый местный житель. Он уже не раз попадал на штрафы за нарушение ПДД, но снова и снова садился за руль.
Росгвардейцы вызвали наряд ГИБДД, чтобы те провели освидетельствование на состояние опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU