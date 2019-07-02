2019-07-02T11:56:56+03:00
Недвижимость

В Вологде закрыт проезд около драмтеатра

Запрет не коснулся общественного транспорта
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде со 2 июля перекрыта улица Предтеченская.

Там меняют трубы на теплотрассе.

Для проезда будет перекрыт участок улицы возле областного драмтеатра: от Советского проспекта до улицы Галкинской.

Магистральные теплосети принадлежат ТГК-2.

Работы по ремонту были запланированы в 2020-м году. Но произошла корректировка, улица Предтеченская была включена в федеральную программу «Безопасные и качественные автодороги» и ее ремонт уже входит в завершающую стадию.

По плану работы должны закончиться до 6 августа.

Пока вологодским автомобилистам предлагается объезд - через улицы Зосимовская и Ленина. Для общественного транспорта маршруты не претерпят изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Начальник почтового отделения на Вологодчине присвоила деньги 6-летнего ребенка
Парад невест состоится 8 июля на Кремлевской площади
Еще почти полторы тысячи детей получили места в детском саду
Неадекватного водителя выловили бойцы Росгвардии в Череповце
Возле канала, где потонула вологодская студентка, появился предупреждающий знак
В каждом районе Вологодчины появится по одной новой автолавке
В Вологде на улице Пролетарской меняют трубу водовода
В Вологде пройдет всероссийский фест по спасению исторических домов
В Вологде завершается ремонт улицы Гагарина
В Вологде проходит всероссийский театральный форум
15 уголовных дел завели в Вологодской области после операции "Нерест"
Вологжане борются за экологию мемами
В Заягорбском районе Череповца две недели не будет горячей воды
Череповчанка объявлена в розыск - скрылась вместе с четырьмя детьми
В Череповце сорван контракт по нанесению дорожной разметки
В Вологде осудили любовников, избивших родного младенца и двухлетку
Семья вологжан погибла в Архангельской области
В Череповце на "зебре" иномарка сбила велосипедистку
В Череповецком районе задержан еще один лесничий-взяточник