В Вологде закрыт проезд около драмтеатра

СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-02T11:56:56+03:00

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В Вологде со 2 июля перекрыта улица Предтеченская.

Там меняют трубы на теплотрассе.

Для проезда будет перекрыт участок улицы возле областного драмтеатра: от Советского проспекта до улицы Галкинской.

Магистральные теплосети принадлежат ТГК-2.

Работы по ремонту были запланированы в 2020-м году. Но произошла корректировка, улица Предтеченская была включена в федеральную программу «Безопасные и качественные автодороги» и ее ремонт уже входит в завершающую стадию.

По плану работы должны закончиться до 6 августа.

Пока вологодским автомобилистам предлагается объезд - через улицы Зосимовская и Ленина. Для общественного транспорта маршруты не претерпят изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU