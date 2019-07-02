В Вологде закрыт проезд около драмтеатра
В Вологде со 2 июля перекрыта улица Предтеченская.
Там меняют трубы на теплотрассе.
Для проезда будет перекрыт участок улицы возле областного драмтеатра: от Советского проспекта до улицы Галкинской.
Магистральные теплосети принадлежат ТГК-2.
Работы по ремонту были запланированы в 2020-м году. Но произошла корректировка, улица Предтеченская была включена в федеральную программу «Безопасные и качественные автодороги» и ее ремонт уже входит в завершающую стадию.
По плану работы должны закончиться до 6 августа.
Пока вологодским автомобилистам предлагается объезд - через улицы Зосимовская и Ленина. Для общественного транспорта маршруты не претерпят изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU