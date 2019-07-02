2019-07-02T11:34:04+03:00
Общество

Возле канала, где потонула вологодская студентка, появился предупреждающий знак

Об этом сообщил друг погибшей
Иван Чухнин
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В Новленском поселении на Кубенском озере, где утонула 19-летняя девушка, появился знак, предупреждающий, что купание запрещено. Там вырыт незаконный канал.

А следователи пока не могут выяснить имя предпринимателя, который выкопал его. По нему на платной основе спускают на воду лодки.

Как сообщала "Комсомолка", Лиза Дружинина. студентка ВоГУ утонула, спасая младшую сестру своего молодого человека. Детей с мелководья унесло в канал, о котором не было информации на берегу. .Дети были спасены - на помощь людям пришел местный рыбак, но девушка ушла под воду.

Возле незаконного канала не было никаких ограждений, или предупреждений.

По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело.

Местные жители были свидетелями дноуглубительных работ на озере, но следователи Вологодского района так и не назвали имя организатора стройки.

Местный дачник, предприниматель Александр Ш., например, поясняет, что хотел строить тут вовсе не лодочную станцию, а пляж. И занимался только тем, что чистил ручеек.

Как сообщает Город Во, сейчас на берегу озера рядом с местом трагедии поставили запрещающий купание знак. Об этом сообщил молодой человек погибшей девушки в своём Instagram. На табличке разместили телефоны экстренных служб: 101, 102, 103, 112 и снабдили подписью: «Купание запрещено».

«Теперь запрещено», - прокомментировал молодой человек в своём аккаунте.

Кстати, в Вологде всего один официальный пляж - в парке Мира. Но там запрещено купание из-за качества воды.И такая ситуация продолжается в течение многих лет, хотя все источники загрязнения известны. В результате горожане едут искать чистую воду за пределы города, купаются в незнакомых местах и находят смерть.

Надо сказать, в Вологодской В области нет программы по организации пляжей. Так что они работают не в каждом районе - муниципалитетам такая роскошь просто не по карману.

Решен вопрос с оздоровлением граждан лишь в Череповце. Там в этом году работают шесть официальных пляжей - с лодками, спасателями, спасательными кругами, скамеечками, раздевалками, туалетами, урнами, контролем за качеством воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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