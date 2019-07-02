2019-07-02T10:12:22+03:00
Экономика

В каждом районе Вологодчины появится по одной новой автолавке

Половину стоимости оплатит областной бюджет
Иван Чухнин
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В этом году каждый из 26 районов Вологодчины сможет приобрести по автолавке. Стационарные магазины в труднодоступных деревнях закрыты, так что спасение может прийти от передвижной торговли.

Специализированный автомобиль сможет поставлять продукты в отдаленные населенные пункты. Как заявили в правительстве области, половину стоимости автолавки оплатит региональный бюджет. Стоимость ее - около 2 миллионов рублей.

Напомним, сегодня 40 тысяч вологжан живут в отдаленных деревнях, где нет стационарной торговли. С 2017 года правительство области ежегодно выделяет по 10 млн. рублей - это около 400 тысяч рублей на район, на поддержку развозной торговли на селе.

Средства направляются предпринимателям на компенсацию затрат на ГСМ.

Деньги будут выделены Райпотребкооперации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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