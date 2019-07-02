В Вологде на улице Пролетарской меняют трубу водовода
В Вологде ведутся работы по ремонту проезжей части на улице Пролетарской.
Улицу ремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". А одновременно с обновлением асфальта необходимо заменить участок водовода - трубу диаметром 630 мм на участке длиной 1 километр 150 м от улицы Завражской до улицы Кирова. Ее проложат методом горизонтального бурения - . трубу протащат под землей, сделав прокол.
«В минувшие выходные протащили в скважину, подготовленную в земле, трубу длиной 100 метров. Сейчас готовится следующий участок. Полностью все работы по перекладке водовода должны завершиться в первой половине августа», — рассказал технический директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Андрей Юриков.
Подобные работы ведутся на других улицах. которые ремонтируются в этом году в областном центре.
Например, на Северной и Прокатова. На Северной на сегодняшний день заменено 350 метров водовода из 650 метров, а на Прокатова — 200 метров из 340, сообщает администрация города Вологды.
Напомним, что этим летом по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должно быть отремонтирована 9 продолжительных участков вологодских улиц.
Это улица Карла Маркса, где ремонт уже завершен, а также улицы Гагарина, Предтеченская, Прокатова, Пугачева, Некрасова, Пролетарская, Северная и Пошехонское шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU