2019-07-02T09:57:44+03:00
Общество

В Вологде на улице Пролетарской меняют трубу водовода

Это производится вместе с ремонтом проезжей части
Иван Чухнин
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В Вологде ведутся работы по ремонту проезжей части на улице Пролетарской.

Улицу ремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". А одновременно с обновлением асфальта необходимо заменить участок водовода - трубу диаметром 630 мм на участке длиной 1 километр 150 м от улицы Завражской до улицы Кирова. Ее проложат методом горизонтального бурения - . трубу протащат под землей, сделав прокол.

«В минувшие выходные протащили в скважину, подготовленную в земле, трубу длиной 100 метров. Сейчас готовится следующий участок. Полностью все работы по перекладке водовода должны завершиться в первой половине августа», — рассказал технический директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Андрей Юриков.

Подобные работы ведутся на других улицах. которые ремонтируются в этом году в областном центре.

Например, на Северной и Прокатова. На Северной на сегодняшний день заменено 350 метров водовода из 650 метров, а на Прокатова — 200 метров из 340, сообщает администрация города Вологды.

Напомним, что этим летом по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должно быть отремонтирована 9 продолжительных участков вологодских улиц.

Это улица Карла Маркса, где ремонт уже завершен, а также улицы Гагарина, Предтеченская, Прокатова, Пугачева, Некрасова, Пролетарская, Северная и Пошехонское шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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