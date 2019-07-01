В Вологде пройдет всероссийский фест по спасению исторических домов

СЕГОДНЯ 18:18 2019-07-01T18:18:29+03:00

Второй "Том Сойер Фест" в областной столице пройдет 6 июля, приглашаются все желающие

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Всероссийский фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" пройдет в областной столице 6 июля. Волонтеры планируют привлечь внимание к проблемам старинных домов, показать их культурный потенциал. В субботу начиная с 12 часов дня волонтерские работы будут проходить в Доме крестьянина Алаева на проспекте Победы, 32. Здание построено в 1912 году для сдачи комнат в наем. В доме два резных крыльца с виноградными гроздьями.

Работы согласованы с Комитетом по охране объектов культурного наследия. К участию приглашаются все желающие: необходимы работники и материальная поддержка, приветствуется еда, напитки и фото-видео съемка.

ИСТОЧНИК KP.RU