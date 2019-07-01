В Вологде пройдет всероссийский фест по спасению исторических домов
Всероссийский фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" пройдет в областной столице 6 июля. Волонтеры планируют привлечь внимание к проблемам старинных домов, показать их культурный потенциал. В субботу начиная с 12 часов дня волонтерские работы будут проходить в Доме крестьянина Алаева на проспекте Победы, 32. Здание построено в 1912 году для сдачи комнат в наем. В доме два резных крыльца с виноградными гроздьями.
Работы согласованы с Комитетом по охране объектов культурного наследия. К участию приглашаются все желающие: необходимы работники и материальная поддержка, приветствуется еда, напитки и фото-видео съемка.
ИСТОЧНИК KP.RU