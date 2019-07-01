2019-07-01T17:26:55+03:00
Общество

В Вологде завершается ремонт улицы Гагарина

В первую неделю июля подрядчик планирует завершить укладку асфальта
Евдокия САХАРОВА
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Ремонт улицы Гагарина от Петина до Окружного шоссе в Вологде уже завершен на 90%. Он выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - девять улиц вошли в программу Вологоды - из бюджета выделили 600 000 000 рублей. По словам подрядчика, ремонтниками осталось лишь соорудить съезды с тротуаров маломобильных вологжан, разобраться с мусором и облагородить газоны. Справиться обещают до конца этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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