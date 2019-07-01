В Вологде проходит всероссийский театральный форум
В минувшее воскресенье в Вологде прошла 5 из 8 встреч форума «Российский театр - XXI век. Новый взгляд». Мероприятие продлится до 4 июля. Вологду посетили 280 ведущих театральных деятелей из 38 театров Северо-Запада. Пройдут лекции и мастер-классы, семинары и лаборатории. Участники обсудят проблемы театров, познакомятся с современными театральными трендами. Планируется читка пьес конкурса новой драматургии «Ремарка».
С понедельника по среду пройдут обучающие уроки для специалистов театральных профессий: актеров, бутафоров, гримеров, декораторов, специалистов по связям с общественностью, заведующих постановочной частью, технологов сцены, сообщает cultinfo.ru.
Форум уже с успехом провели в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU