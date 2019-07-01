2019-07-01T16:31:05+03:00
Рыбалка

15 уголовных дел завели в Вологодской области после операции "Нерест"

На водоемах в районе Вытегры и Череповца провели профилактическую операцию
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба линейного управления МВД России по Вологодской области
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В Вологодской области прошла операция "Нерест". Транспортная полиция и облохотдепартамент провели рейды по Волго-Балту около Вытегры и в череповецких реках Ягорба и Шексна.

26 браконьеров, занимающихся ловом рыбы в нерест, было задержано. 552 рыб, 16 ставных сетей, 12 лодок с моторами и 15 спиннингов изъято. Возбуждено 15 уголовных дел. Ущерб Вологодской области превысил 450 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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