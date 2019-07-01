Вологжане борются за экологию мемами

СЕГОДНЯ 16:14 2019-07-01T16:14:09+03:00

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Экологические мемы - это смешные картинки с остроумными надписями, которые пропагандируют чистоту и экологичность. Экомемы планируют распространить во дворах домов, в парках и скверах. Проект организован Вологодской региональной общественной культурно-экологической организацией «Ноосфера» при поддержке Администрации города Вологды.

Такой юмористический подход решили противопоставить грозному императиву "Мусор не бросать!". Организаторы надеются, что такой "пряник" принесет свои плоды и в Вологде станет чище, люди станут более ответственны.

Вологжане могут указать место, которое нуждается в экомеме: необходимо послать фото и адрес территории на электронный адрес: vologodskaya.eka@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU