В Заягорбском районе Череповца две недели не будет горячей воды

СЕГОДНЯ 16:03 2019-07-01T16:11:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже со вторника череповчанам придется выживать без горячей воды. Со 2 по 16 июля будут проходить гидроиспытания в Заягорбском районе. Жители более 600 жилых домов будут испытывать неудобства. В Зашекснинском и Индустриальном районах подобные испытания уже провели в этом сезоне - они показали утечки, их сейчас устраняют.

30 июля по 13 августа гидроиспытания пройдут в Северном районе.

С 13 по 27 августа - в Новых Углах.

ИСТОЧНИК KP.RU