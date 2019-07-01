В Заягорбском районе Череповца две недели не будет горячей воды
Она появится после ремонта и гидроиспытаний
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Уже со вторника череповчанам придется выживать без горячей воды. Со 2 по 16 июля будут проходить гидроиспытания в Заягорбском районе. Жители более 600 жилых домов будут испытывать неудобства. В Зашекснинском и Индустриальном районах подобные испытания уже провели в этом сезоне - они показали утечки, их сейчас устраняют.
30 июля по 13 августа гидроиспытания пройдут в Северном районе.
С 13 по 27 августа - в Новых Углах.
ИСТОЧНИК KP.RU