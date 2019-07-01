Череповчанка объявлена в розыск - скрылась вместе с четырьмя детьми
Женщину ограничили в родительских правах, но детей приставам изъять не удалось
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Череповецкий городской суд ограничил череповчанку в родительских правах.
В сеье отец и мать официально не работали, жилье содержалось в антисанитарных условиях, а дети перестали посещать школу.
После вынесения решения суда, женщина решила скрыться вместе с детьми. Тогда она была объявлена в розыск. По словам отца, она увезла трех девочек и мальчика в Анапу.
В конце прошлой недели мать задержали в Тверской области - она воровала в магазине.
Детей передали органам опеки.
ИСТОЧНИК KP.RU