В Череповце сорван контракт по нанесению дорожной разметки

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-01T15:54:02+03:00

Изменить размер текста: A A

ООО «Дорлайн» заключила контракт по нанесению дорожной разметкив Череповец. Срок выполнения работ назначен на 30 июня.

Как оказалось, все работы,выполняемые при помощи техники, выполнены. Это зебры, прерывистые и сплошные линии. Однако ручная работа оказалась невыполненной: стрелки, стоп-линии и другое нарисовано лишь на 13 процентов.А тут еще дожди.

- Подрядчик должен все это выполнить, но все зависит от погоды. То, что они хотели сделать в выходные, не удалось из-за дождя. В кратчайшие сроки они должны оставшуюся работу доделать, — цитирует слова заместителя мэра по городскому хозяйству Артема Дмитриева Город Че.

Между тем работа, которая будет выполнена после 30 июня подрядчику оплачена не будет, будет начислена пеня за просрочку. Все замечания придется исправлять подрядчику за свой счет.

Кроме, того, к 1 сентября перед образовательными учреждениями Череповца нанесут яркую бело-желтую разметку.

Между тем, разыгрывается второй контракт по разметке - до осени на улицах, попавших в программу ремонта на этом год, также будет нанесена разметка.

ИСТОЧНИК KP.RU