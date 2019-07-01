В Вологде осудили любовников, избивших родного младенца и двухлетку

СЕГОДНЯ 15:34 2019-07-01T15:34:58+03:00

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Матери избитых детей и ее сожителю вынесли приговор: 25-летней женщине 5 лет лишения в колонии общего режима, 23-летнему мужчине 7 лет лишения в колонии строгого режима.

В ноябре 2018 года мать двух малолетних сыновей обратилась в областную детскую больницу со старшим сыном: у него была обнаружена травма бедренной кости. Врачи решили посмотреть заодно и младенца: 7-месячный ребенок был с черепно-мозговой травмой и переломами ребер. Специалисты направили оперативников по месту проживания семьи, ведь характер повреждений у детей был явно насильственный. Было выяснено, что сожитель матери систематически избивал детей, а младенца била и сама мать по пьяни. Детей у семьи изъяли.

На любовника завели уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего", на мать о ненадлежащем исполнении обязанностей и жестоком обращении. Обвиняемые создавали видимость благополучия, а травмы объясняли случайностью. Употребление спиртного скрывали.

ИСТОЧНИК KP.RU