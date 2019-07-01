Семья вологжан погибла в Архангельской области

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-01T12:52:17+03:00

На М-8 произошло лобовое столкновение легковушки с грузовиком

Изменить размер текста: A A

Вологодская семья с ребенком погибла в ДТП в Архангельской области. ЧП случилось 30 июня около 7 часов вечера. Как сообщает Управление МВД Архангельской области, кроссовер «Geely Atlas» двигался по трассе М-8.

На 708-м километре трассы М-8 иномарка внезапно выехала на встречную полосу. Там двигалась фура Scania.

В результате столкновения погибли 48-летний водитель Geely и находившиеся в салоне 44-летняя жена и их 10-летний ребенок.

От удара фура выехала с проезжей части и завалилась. Но водитель не пострадал.

Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU