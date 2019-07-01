2019-07-01T12:52:17+03:00
Происшествия

Семья вологжан погибла в Архангельской области

На М-8 произошло лобовое столкновение легковушки с грузовиком
Иван Чухнин
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Фото arh112.ruФото arh112.ru
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Вологодская семья с ребенком погибла в ДТП в Архангельской области. ЧП случилось 30 июня около 7 часов вечера. Как сообщает Управление МВД Архангельской области, кроссовер «Geely Atlas» двигался по трассе М-8.

На 708-м километре трассы М-8 иномарка внезапно выехала на встречную полосу. Там двигалась фура Scania.

В результате столкновения погибли 48-летний водитель Geely и находившиеся в салоне 44-летняя жена и их 10-летний ребенок.

От удара фура выехала с проезжей части и завалилась. Но водитель не пострадал.

Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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