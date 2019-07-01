В Череповце на "зебре" иномарка сбила велосипедистку
ДТП случилось на Октябрьском проспекте
В столкновении пострадала велосипедистка.Фото: по Череповцу ОГИБДД
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В Череповце автомобиль сбил велосипедистку на "зебре". ЧП случилось 30 июня на Октябрьском проспекте около 7 часов вечера.
Об этом сообщает отдел ГИБДД по Череповцу. Напротив дома 49 на Октябрьском проспекте 20-летний водитель «Киа Оптима» выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.
В этот момент по «зебре» двигалась а велосипеде 16-летняя девушка.
В столкновении пострадала велосипедистка - медики диагностировали у нее ушиб мягких тканей плеча и ссадину лодыжки.
Она была оставлена на месте ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU