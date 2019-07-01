В Череповце на "зебре" иномарка сбила велосипедистку

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-01T12:00:35+03:00

В столкновении пострадала велосипедистка. Фото: по Череповцу ОГИБДД

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В Череповце автомобиль сбил велосипедистку на "зебре". ЧП случилось 30 июня на Октябрьском проспекте около 7 часов вечера.

Об этом сообщает отдел ГИБДД по Череповцу. Напротив дома 49 на Октябрьском проспекте 20-летний водитель «Киа Оптима» выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

В этот момент по «зебре» двигалась а велосипеде 16-летняя девушка.

В столкновении пострадала велосипедистка - медики диагностировали у нее ушиб мягких тканей плеча и ссадину лодыжки.

Она была оставлена на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU