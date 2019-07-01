В Череповецком районе задержан еще один лесничий-взяточник

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-01T10:59:56+03:00

В лестничестве за вознаграждение продавали лес без очереди

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В Череповецком районе можно было без очереди получить лес за взятку.

Возбуждено уголовное дело против сотрудника лесничества, его подозревают в получении взятки. За вознаграждение он выделил лес в Череповецком районе.

Как сообщает региональное управление СК РФ, о том, что 37-летний лесничий нечист на руку, стало известно после того, как в марте был задержан его 30-летний коллега. Он получил 20 тысяч рублей за заключение договоров купли-продажи лесных насаждений вне очередности.

За свою сделку 37-летний мужчина попросил и получил взятку в 60 тысяч рублей.

Кроме того,он выступил помощником в перепродаже древесины и закрыл глаза на эту сомнительную сделку.

Возбуждено уголовное дело. Лесничий был уволен. Он оставлен на подписке о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU