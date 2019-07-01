В Череповецком районе задержан еще один лесничий-взяточник
В Череповецком районе можно было без очереди получить лес за взятку.
Возбуждено уголовное дело против сотрудника лесничества, его подозревают в получении взятки. За вознаграждение он выделил лес в Череповецком районе.
Как сообщает региональное управление СК РФ, о том, что 37-летний лесничий нечист на руку, стало известно после того, как в марте был задержан его 30-летний коллега. Он получил 20 тысяч рублей за заключение договоров купли-продажи лесных насаждений вне очередности.
За свою сделку 37-летний мужчина попросил и получил взятку в 60 тысяч рублей.
Кроме того,он выступил помощником в перепродаже древесины и закрыл глаза на эту сомнительную сделку.
Возбуждено уголовное дело. Лесничий был уволен. Он оставлен на подписке о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU