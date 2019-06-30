В областной больнице загорелись постельные принадлежности

30 Июнь 23:04 2019-07-01T13:42:52+03:00

Из стационара выведено более 130 человек

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В областной клинической больнице №2 прошла массовая эвакуация: там произошел пожар. Как сообщает главное управление МЧС по Вологодской области, ЧП случилось 30 июня, около 17 часов, в здании больницы по адресу: дом 15, улица Данилова. ЧП случилось на 7 этаже.

Там загорелись постельные принадлежности в палате в отделении нейрохирургии. Людей пришлось срочно эвакуировать. Всего было выведено из больницы 136 человек.

Площадь пожара составила 9 кв. метров. В 17:27 пожар был потушен.

Благодаря своевременным и решительным действиям пожарно-спасательных подразделений эвакуация прошла организованно.

На место ЧП выезжали 33 сотрудника пожарной охраны и 10 единиц техники. Названа причина - неосторожное обращение с огнем.

После ЧП был госпитализирован один человек - известно, что это инвалид, и у него ушиб руки.

ИСТОЧНИК KP.RU