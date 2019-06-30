Молодая женщина без прав разбилась на иномарке
ЧП случилось в Великоустюгском районе
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В ДТП в Великоустюгском районе погибла женщина без прав.
По данным областного УМВД, 30 июня около 5:30 утра в поселке Полдарса погибла 37-летняя женщина-водитель. К нее не было прав, она не справилась с управлением.
Иномарка вылетела в кювет.
Автомобиль Рено получил кузовные повреждения. Женщина была травмирована и получила травмы, так что погибла на месте.
45-летний пассажир с травмами был госпитализирован.
Обстоятельства трагедии устанавливаются сотрудниками ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU