2019-06-30T22:42:40+03:00
Происшествия

Молодая женщина без прав разбилась на иномарке

ЧП случилось в Великоустюгском районе
Иван Чухнин
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В ДТП в Великоустюгском районе погибла женщина без прав.

По данным областного УМВД, 30 июня около 5:30 утра в поселке Полдарса погибла 37-летняя женщина-водитель. К нее не было прав, она не справилась с управлением.

Иномарка вылетела в кювет.

Автомобиль Рено получил кузовные повреждения. Женщина была травмирована и получила травмы, так что погибла на месте.

45-летний пассажир с травмами был госпитализирован.

Обстоятельства трагедии устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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