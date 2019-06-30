2019-06-30T11:49:19+03:00
Общество

В Вологде установлен рекорд по разбиванию пивных банок локтем

Для разминки спортсмен сыграл на балалайке
Иван Чухнин
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Дождь не помешал зрелищному представлению.Дождь не помешал зрелищному представлению.
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Вологжанин Михаил Суриков в День города установил рекорд России. Михаил - чемпион мира по смешанным единоборствам ММА.

На площади Революции он выступил в революционном для патриархального города виде спорта - он локтем разбивал пивные банки. Для разминки спортсмен сыграл на балалайке. А старт состязанию в этом "виде спорта" дал городской чиновник - начальник управления физической культуры и спорта Вологды Дмитрий Жиобакас.

Спортсмен умудрился за одну минуту разбить локтем 58 пивных банок.

Михаила подбадривали десятки жителей Вологды, в том числе родные. Некоторые из присутствующих были окроплены пивом из откупориваемых банок. Всего на асфальт пролилось почти 30 литров пенистого напитка.

Через минуту Дмитрий Жиобакас заявил, что рекорд страны по разбиванию локтем банок установлен. Однако запись в Книгу рекордов России может быть занесена после ряда экспертиз.

Вероятно, такой вид спорта в Вологде будет популярным: городское Общество трезвости рассматривает возможность проводить подобные состязания ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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