2019-06-30T10:58:48+03:00
Общество

В Череповце вандалы подожгли детскую коляску

Людей из подъезда пришлось эвакуировать
Иван Чухнин
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В Череповце произошел пожар - в воскресенье горело в доме 46 по улице Краснодонцев.

Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, ЧП случилось 29 июня в 11:52. Пожарные прибыли уже через 4 минуты.

12 минут потребовалось на ликвидацию пожара. Как выяснилось, в подъезде под лестницей горела коляска, был задымлен подъезд. Спасено 7 человек, из них двое детей - их спустили вниз по автолестнице с 4 этажа. Еще двоих детей и трех взрослых вывели с помощью спасательных устройств по лестничным маршам.

Никто не пострадал. Подъезд закопчен по всей площади.

Площадь пожара - 6 кв метров. Выбито стекло в окне на площадке 2-го этажа.

В ликвидации ЧП участвовали 6 машин и 21 сотрудник пожарно-спасательных подразделений. Причиной происшествия названа неосторожность с огнем неустановленных лиц. Сумма ущерба пока устанавливается. Коляска принадлежит женщине 1991 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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