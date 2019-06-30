Судья Владимир Шепель стал Почетным гражданином Вологды

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-30T10:30:31+03:00

С высоким званием его поздравил Юрий Сапожников

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В День города объявлено имя нового Почётного гражданина Вологды.

Список авторитетных и уважаемых граждан города пополнился новой фамилией.

За выдающиеся заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан города и области высокое звание носит судья в отставке, член Общественной палаты Вологодской области, председатель Вологодского областного суда в 2007 - 2018 годах Владимир Шепель.

Специальный знак и ленту «Почетного гражданина города» Владимиру Степановичу вручил глава Вологды Юрий Сапожников.

ИСТОЧНИК KP.RU