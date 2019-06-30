Судья Владимир Шепель стал Почетным гражданином Вологды
С высоким званием его поздравил Юрий Сапожников
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В День города объявлено имя нового Почётного гражданина Вологды.
Список авторитетных и уважаемых граждан города пополнился новой фамилией.
За выдающиеся заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан города и области высокое звание носит судья в отставке, член Общественной палаты Вологодской области, председатель Вологодского областного суда в 2007 - 2018 годах Владимир Шепель.
Специальный знак и ленту «Почетного гражданина города» Владимиру Степановичу вручил глава Вологды Юрий Сапожников.
ИСТОЧНИК KP.RU