Столкновение с "Патриотом" оказалось смертельным

СЕГОДНЯ 09:46 2019-06-30T09:46:25+03:00

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На трассе Вологда-Новая Ладога "УАЗ Патриот" столкнулся с мопедом. Авария произошла 29 июня днем в Устюженском районе. Погиб один из участников столкновения.

Как сообщает УМВД по Вологодской области, ЧП случилось около 14:40 на 220 километре трассы. По предварительным данным, мужчина 1949 года рождения на мопеде столкнулся с автомобилем «УАЗ Патриот». доставлен в районную больницу, где он умер. УАЗом управлял его ровесник.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU