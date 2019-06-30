Столкновение с "Патриотом" оказалось смертельным
ДТП произошло на трассе Вологда-Новая Ладога
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На трассе Вологда-Новая Ладога "УАЗ Патриот" столкнулся с мопедом. Авария произошла 29 июня днем в Устюженском районе. Погиб один из участников столкновения.
Как сообщает УМВД по Вологодской области, ЧП случилось около 14:40 на 220 километре трассы. По предварительным данным, мужчина 1949 года рождения на мопеде столкнулся с автомобилем «УАЗ Патриот». доставлен в районную больницу, где он умер. УАЗом управлял его ровесник.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU