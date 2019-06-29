2019-06-29T20:10:50+03:00
Общество

В Череповце на ремонт школ потратят в два раза больше средств

Мэр города озвучила сумму
Иван Чухнин
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В Череповце на ремонт школ потратят в два раза больше средств, чем в прошлом году. «Ремонтная программа сформирована на ближайшие пять лет. Ежегодно будет выделяться до 50 миллионов рублей. Ремонты уже начинаются», — сообщила мэр города Елена Авдеева.

В этот год сумма определена - 31 миллион рублей.

В 12 школах на эти деньги должны отремонтировать крыши, в восьми школах и трех детских садах — электроснабжение и вентиляцию, в 24 школах и 31 детском саду заменят оконные блоки. В 23 школах запланирован текущий ремонт, в шести школах и 14 детских садах благоустроят территории, об этом сообщает официальный сайт мэрии Череповца..

ИСТОЧНИК KP.RU

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