В Череповце на ремонт школ потратят в два раза больше средств
В Череповце на ремонт школ потратят в два раза больше средств, чем в прошлом году. «Ремонтная программа сформирована на ближайшие пять лет. Ежегодно будет выделяться до 50 миллионов рублей. Ремонты уже начинаются», — сообщила мэр города Елена Авдеева.
В этот год сумма определена - 31 миллион рублей.
В 12 школах на эти деньги должны отремонтировать крыши, в восьми школах и трех детских садах — электроснабжение и вентиляцию, в 24 школах и 31 детском саду заменят оконные блоки. В 23 школах запланирован текущий ремонт, в шести школах и 14 детских садах благоустроят территории, об этом сообщает официальный сайт мэрии Череповца..
ИСТОЧНИК KP.RU