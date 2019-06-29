В Череповце под суд пойдет команда сутенеров

СЕГОДНЯ 17:30 2019-06-29T17:30:54+03:00

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В Череповце будут судить группу сутенеров. Группа череповчан вовлекала девушек в занятия проституцией.

Уголовное дело было возбуждено с февраля этого года.

Как сообщает Управление МВД по Череповцу, полицейским стало известно, что в городе металлургов активизировалась проституция. Информацию проверили. В ходе расследования задержали троих - двух женщин и мужчину, которые вовлекали молодых женщин в занятие древнейшей профессией.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией».

Как оказалось, главной сутенершей стала череповчанка 1963 года рождения. Она размещала объявления о приеме на работу девушек от 18 до 35 лет, кроме того привлекла двоих помощников.

Она распределила роли между соучастниками. Мужчины доставляли женщин клиентам для оказания интимных услуг за деньги.

Уголовное дело расследовано, обвинительное заключение направлено в горсуд. Им грозит до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU