Единая Россия выдвинула своего кандидата в губернаторы Вологодчины

СЕГОДНЯ 17:14 2019-06-29T17:14:34+03:00

Им стал действующий глава региона

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Действующий глава региона стал восьмым кандидатом на этот пост.

28 июня прошла конференция Вологодского регионального отделения партии «Единая Россия» На форум прибыло 170 членов партии.

Центральным вопросом стало выдвижение кандидата от "Единой России" на выборы губернатора, которые пройдут 8 сентября 2019 года.

Было предложено две кандидатуры - действующего губернатора Олега Кувшинникова и заместителя председателя Законодательного Собрания области Романа Заварина.

В результате 120 голосов из 128 было отдано за Олега Кувшинникова.

Таким образом он стал восьмым кандидатом на участие в выборах.

До этого ЛДПР выдвинула Ольгу Ширикову, КПРФ - Александра Морозова, КПСС - Ольгу Анищенко, Родина - Алексея Рылеева,

Справедливая Россия - Маргариту Савоськину, Народный альянс - Вадима Петриенко, от Ветеранов России - Вадима Тюрина.

ИСТОЧНИК KP.RU