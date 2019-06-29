В День города Вологды введен в эксплуатацию детский сад "Звездочка"

СЕГОДНЯ 16:58 2019-06-29T16:58:56+03:00

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Сегодня, в день рождения города в Вологде торжественно ввели в эксплуатацию детский сад. Дошкольное учреждение на 250 мест в Осановском проезде построили быстрее, чем планировали. Это современное трехэтажное здание с бассейном, музыкальным и спортивным залами.

"Лучших подарок городу - новый детский сад! Акт о приёмке детского сада 118 "Звездочка" на 250 мест подписан! Первый из четырёх детских садов, которые мы строим при поддержке губернатора Олега Кувшинникова», - написал у себя на страничке "ВКонтакте" мэр Вологды Сергей Воропанов. Интерьеры садика оформлены в космическом стиле - чтобы соответствовать названию "Звездочка".

Дети придут в садик 1 сентября. Всего 2019 году в областном центре будут введены в эксплуатацию еще три детских сада и начнется строительство еще четырех.

ИСТОЧНИК KP.RU