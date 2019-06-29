Арестант надул вологжанку сидя в тюрьме
Мужчина занимался мошенничеством прямо из-за решетки
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47-летняя вологжанка написала заявление в полицию - она перевела мужчине 20 000 рублей, в обмен на которые он должен был перевезти груз, но вместо этого после получения денег перестал выходить на связь. Оказалось, что таким мошенничеством занимался арестант из Новосибирска. Пресс-служба управления МВД России по Вологодской области сообщила, что подозреваемый находится в СИЗО за возможное совершение похожих преступлений. На мужчину возбудили уголовное дело.
Полицейские советуют не вносить предоплату за что-либо неизвестным лицам.
ИСТОЧНИК KP.RU