В Вологде полицейские вывезли 30 литров спиртного

СЕГОДНЯ 00:02 2019-06-29T00:02:45+03:00

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В минувший четверг в Вологде было запрещено продавать спиртное - 27 июня День молодежи. Торговый павильон на улице Ефимовской не приостановил продажу таких напитков - за что полицейские забрали 46 бутылок спиртного, всего 30 литров, сообщает пресс-служба управления МВД России по Вологодской области.

Предпринимателю (нарушителю регионального закона) грозит до 2000 рублей штрафа. На него уже составили протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU