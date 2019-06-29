2019-06-29T00:02:45+03:00
Происшествия

В Вологде полицейские вывезли 30 литров спиртного

46 бутылок изъяли сотрудники правоохранительных органов из ларька на улице Ефимовской
Евдокия САХАРОВА
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В минувший четверг в Вологде было запрещено продавать спиртное - 27 июня День молодежи. Торговый павильон на улице Ефимовской не приостановил продажу таких напитков - за что полицейские забрали 46 бутылок спиртного, всего 30 литров, сообщает пресс-служба управления МВД России по Вологодской области.

Предпринимателю (нарушителю регионального закона) грозит до 2000 рублей штрафа. На него уже составили протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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