В Вологде полицейские вывезли 30 литров спиртного
46 бутылок изъяли сотрудники правоохранительных органов из ларька на улице Ефимовской
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В минувший четверг в Вологде было запрещено продавать спиртное - 27 июня День молодежи. Торговый павильон на улице Ефимовской не приостановил продажу таких напитков - за что полицейские забрали 46 бутылок спиртного, всего 30 литров, сообщает пресс-служба управления МВД России по Вологодской области.
Предпринимателю (нарушителю регионального закона) грозит до 2000 рублей штрафа. На него уже составили протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU