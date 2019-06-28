В Бабаево возведут новую школу искусств

28 Июнь 23:49 2019-06-28T23:49:30+03:00

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В городе Бабаево Вологодской области приняли решение построить новую школу искусств - на нее из областного бюджета выделят 175 000 000 рублей. В заведении разместятся отделения изобразительных и музыкальных искусств, а также хореографическое. Обещают концертный зал на 200 человек. Эксперты оценивают пропускную способность будущей школы в 2 тысячи учеников в день. По словам главы региона образовательных учреждений в сфере культуры на Вологодчине не строилось уже почти 50 лет. За последние 6 лет в Бабаевском районе количество учеников в сфере искусств выросло вдвое. Сейчас рабочие уже начали готовить фундамент к закладке. Работы по плану должны быть сданы в 2021 году, но подрядчик называет 2020 год финальным.

ИСТОЧНИК KP.RU