Вологжанин назвал Путина "не сказочным"

28 Июнь 23:27 2019-06-28T23:52:50+03:00

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Юрий Шадрин - житель села Верховажье Вологодской области - 3 мая 2019 года написал в статусе на своей странице в соцсети высказывание в сторону президента РФ: "Путин ******* не сказочный, а реальный".

Полицейские не прошли мимо такого неуважения к власти и составили протокол. Уже 7 июня мужчина был признан виновным в публикации записи, содержащей мат и оскорбляющей представителя государственной власти. Пресс-служба областного суда указывает, что высказывание было оценено специалистом и признано неприемлемым.

Мужчине назначили административное наказание - штраф в 30 000 рублей. Юрий Шадрин с помощью юриста пытался обжаловать постановление Верховажского районного суда, но 28 июня Вологодский областной суд вынес решение оставить постановление районного суда без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU