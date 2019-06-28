2019-06-28T23:10:30+03:00
Происшествия

Вологжанка забрала чужого младенца

Прокуратура Пскова рассматривает дело о женщине, которая отдала в дар своего ребенка
Евдокия САХАРОВА
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Жительница Пскова родила в ноябре 2018 года здорового младенца - девочку. Свои родительские обязанности она выполнять не хотела, поэтому разместила в соцсети объявление "мать готова подарить грудничка". На предложение откликнулась жительница Вологды. Женщины встретились в декабре прошлого года, вологжанка получила младенца бесплатно, хоть и незаконно. Теперь уголовные дела женщин будут рассмотрены в суде города Пскова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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