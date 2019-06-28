Еле живого череповецкого пенсионера нашли в лесу
Нашелся пропавший пенсионер, отправившийся на рыбалку из Череповца. Его нашли под Белозерском.
В полицию 22 июня обратился сын мужчины - 70-летний пенсионер уехал еще 20 июня.
Обычно он рыбачил на лесном озере Белоозерко в Белозерском районе. Все попытки связаться с отцом по мобильному телефону оказались безрезультатными.
На место выехала следственно-оперативная группа.
Обследовав местность, где мог находиться пенсионер, была найдена автомашина пенсионера - она стояла около рыбацкого домика на озере.
В избушке находились вещи рыбака, но самого мужчины ннигде не было.
Полицейские, спасатели, волонтеры и сын пропавшего несколько сутолк прочесвывали окрестности.
Нашли пенсионера лишь днем 27 июня. Он был жив, но в истощенном состоянии.
Он рассказал, что у его машины сел аккумулятор. Так что пенсионер отправился в путь пешком. Взял минимум вещей, но сбился с пути и заплутал.
Мужчину отправили под наблюдение врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU