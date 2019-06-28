Еле живого череповецкого пенсионера нашли в лесу

СЕГОДНЯ 17:24 2019-06-28T17:24:57+03:00

Фото ПСО "Ты не один".

Он отправился на рыбалку и пропал

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Нашелся пропавший пенсионер, отправившийся на рыбалку из Череповца. Его нашли под Белозерском.

В полицию 22 июня обратился сын мужчины - 70-летний пенсионер уехал еще 20 июня.

Обычно он рыбачил на лесном озере Белоозерко в Белозерском районе. Все попытки связаться с отцом по мобильному телефону оказались безрезультатными.

На место выехала следственно-оперативная группа.

Обследовав местность, где мог находиться пенсионер, была найдена автомашина пенсионера - она стояла около рыбацкого домика на озере.

В избушке находились вещи рыбака, но самого мужчины ннигде не было.

Полицейские, спасатели, волонтеры и сын пропавшего несколько сутолк прочесвывали окрестности.

Нашли пенсионера лишь днем 27 июня. Он был жив, но в истощенном состоянии.

Он рассказал, что у его машины сел аккумулятор. Так что пенсионер отправился в путь пешком. Взял минимум вещей, но сбился с пути и заплутал.

Мужчину отправили под наблюдение врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU