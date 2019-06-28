В центре Вологды вечером в субботу ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 17:09 2019-06-28T18:05:26+03:00

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29 июня в Вологде пройдет День города. Поэтому в окрестностях Кремлевской площади и площади Революции будет ограничено движение транспорта.

По сообщению городской администрации, запрет на проезд будет действовать в субботу с 22:00 до 00:30 воскресенья на участке улицы Маяковского от улицы Ленинградской до улицы Бурмагиных и на участке улицы Бурмагиных от улицы Маяковского до улицы Воровского.

С 7:00 29 июня до 01:00 30 июня запрещено движение автомобилей по улице Сергея Орлова на участке от дома № 6 до Кремлевской площади.

В районе площади Революции будет запрещен проезд с 3:00 до 23:45 29 июня по Советскому проспекту на участке от улицы Марии Ульяновой до улицы Предтеченской, по площади Возрождения, по улице Лермонтова от улицы Ленина до улицы Предтеченской.

С 8:00 до 22:00 29 июня перекроют движение на участке улицы М. Ульяновой от улицы Герцена до улицы Чехова и на участке улицы Пушкинской от Герцена до Марии Ульяновой.

Также будет ограничено движение с 22:00 29 июня до 01:00 30 июня по Набережной VI Армии, на участке от дома № 75 до дома № 81.

К слову, из-за перекрытия участков некоторых улиц в Вологде изменятся некоторые автобусные маршруты.

А общественный транспорт будет работать чуть дольше - до часа ночи. Об особенностях движения автобусов читайте здесь.

По информации городской администрации автобусы маршрутов №№ 1, 21 пройдут по Советскому проспекту — ул. Предтеченской — ул. Зосимовской, ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Мира с остановками «Драмтеатр», «ВоГУ», «Проспект Победы».

Маршруты №№ 17 — по ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Мира, с остановкой «Проспект Победы» (в обоих направлениях).

Маршруты №№ 3, 19, 43 — через мост 800-летия, ул. Зосимовская, ул. Ленина, ул. Мира и далее по своему маршруту (в обоих направлениях) с остановками «ВоГУ» и «Проспект Победы». Маршруты №№ 9, 27, 32, 35, 36 пройдут по ул. Мира в обоих направлениях с остановкой «Проспект Победы». Маршрут № 49 — по ул. Предтеченская — ул. Герцена в обоих направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU